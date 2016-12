CL-Sieger VfL Wolfsburg überholt Turbine Potsdam

Alexandra Popp (r.) und der VfL Wolfsburg feiern den nächsten Sieg

Der VfL Wolfsburg hat drei Tage nach dem Gewinn der Champions League auch in der Bundesliga zum Höhenflug angesetzt. Der Triple-Sieger übernahm durch ein 4:0 (1:0) gegen Pokalfinalist SGS Essen mit 49 Punkten vorläufig die Tabellenführung vom 1. FFC Frankfurt (47). Einen überraschenden Dämpfer im Titel-Dreikampf kassierte am drittletzten Spieltag Ex-Meister Turbine Potsdam (48) beim 2:2 (1:2) gegen den BV Cloppenburg.



In Wolfsburg trafen Verena Faißt (19.), Alexandra Popp (62./84.) und Martina Müller (78.), die alle auch schon am Donnerstag beim 4:3 im Endspiel der Königsklasse gegen Tyresö FF erfolgreich gewesen waren. Am Nachmittag konnte Frankfurt allerdings mit einem Sieg bei 1899 Hoffenheim (ab 16.00 Uhr) wieder die Spitze erobern.

Potsdam nur mit Remis

Turbine Potsdam musste dagegen durch das bittere Remis gegen den Tabellen-Vorletzten Cloppenburg den VfL vorbeiziehen lassen. Ada Hegerberg (10.) und Lidija Kulis (53.) glichen jeweils den Rückstand durch Virginia Kirchberger (6.) und Mandy Islacker (18.) aus, zum Sieg reichte es aber nicht mehr.Schlusslicht VfL Sindelfingen verpasste derweil den ersehnten ersten Saisonerfolg nur knapp. Beim 1:1 (1:0) gegen FF USV Jena kassierte der bereits als Absteiger feststehende VfL erst in der 88. Minute den Ausgleich. Bayer Leverkusen reichte beim 2:2 (0:0) beim SC Freiburg auch ein Doppelpack von Sharon Beck (57./59.) nicht zum Sieg.Bereits am Samstag hatte Bayern München durch ein 1:0 (1:0) beim MSV Duisburg den vierten Tabellenplatz abgesichert.