Cincinnati Reds holen Donald Lutz zurück

Donald Lutz stand gegen St. Louis im Kader

Die Cincinnati Reds haben den Deutschen Donald Lutz zurück in die MLB geholt. Dies teilte der Verein am Freitag mit. Der 25-Jährige stand am Freitag beim 5:3 der Reds über die St. Louis Cardinals bereits wieder im Kader.



"Er hat Kraft. Er ist schnell. Er hat gute, jugendliche Aggressivität und bringt alles an Energie mit, was wir auf dem Feld brauchen", sagte Manager Bryan Price.



Zuletzt war Lutz bei den Louisville Bats in der Nachwuchsliga AAA aktiv. 2013 hatte der Outfielder als erster Deutscher in der MLB sein Debüt gefeiert.

