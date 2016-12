Caroline Masson scheitert am Cut, Catriona Matthew weiter in Führung

Caroline Masson scheiterte wie im Vorjahr am Cut

Für Caroline Masson ist beim mit 950.000 Euro dotierten LPGA-Turnier in Alabama bereits nach der zweiten Runde Schluss. Die einzige deutsche Starterin im Feld konnte trotz einer 70er Runde auf dem Par-72-Kurs die schwache Leistung des Vortags nicht ausgleichen. Bereits im vergangenen Jahr scheiterte die 25-Jährige am Cut.



Deutlich besser sieht die Situation bei der aktuell in Führung liegenden Catriona Matthew aus. Die Schottin, die am ersten Tag eine starke 64er Runde spielte, konnte mit 67 Schlägen ihre Spitzenposition vor Charley Hull (132 Schläge) aus England verteidigen. Es folgen Jessica Korda (USA), Anna Nordqvist (Schweden), Hee Young Park (Südkorea) auf dem geteilten dritten Rang.

