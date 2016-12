Brice Garnett beim Turnier in Fort Worth in Führung

Brice Garnett bestätigte seine starke Form

Am zweiten Tag des Crowne Plaza Invitationals in Fort Worth (Texas) konnte sich der US-Amerikaner Brice Garnett dank einer 66er Runde die Führung sichern. Der 30-Jährige, der am Tag zuvor 67 Schläge benötigte, liegt einen Schlag vor Chris Stroud (USA) und Robert Streb (USA).



Während Matt Kuchar (USA) auch in der zweiten Runde unter seinen Möglichkeiten blieb und somit den Cut verpasste, legte der Weltranglistenerste Adam Scott (AUS) deutlich zu und verbesserte sich auf Rang 36. Deutsche Profis sind in Fort Worth nicht am Start.

