Brasilianer Neymar hat große Ambitionen bei WM im eigenen Land

Neymar will mit Brasilien den ganz großen Wurf landen

Der brasilianische Star Neymar hat seine großen Ambitionen bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land (12. Juni bis 12. Juli) erneut untermauert. Dem TV-Sender "Globo" sagte der 22-Jährige: "Ich habe Ronaldo und Romário gesehen und möchte wie sie Weltmeister werden."



Neymar, der als großer Hoffnungsträger des Gastgebers gilt, ergänzte: "Der Druck ist da, aber wenn es sich um einen Traum handelt, den man seit Kindheitstagen hegt, will man nichts davon wissen. Jetzt heißt es, das zu tun, zu dem man fähig ist: Fußball spielen."

Am Montag startet Brasilien in die WM-Vorbereitung in Teresópolis. Beim WM-Eröffnungsspiel am 12. Juni treffen die Gastgeber auf Kroatien (22.00 Uhr/ZDF). Brasiliens weitere Gegner in der Vorrundengruppe A sind Mexiko und Kamerun.