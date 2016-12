Bobby Zamora sichert den Queens Park Rangers den Aufstieg in letzter Minute

Die Queens Park Ranger feiern den Aufstieg in den Top Flight

Die Queens Park Rangers sind zurück in der Premier League! Mit einem 1:0-Sieg im Playoff-Finale gegen Derby County zog QPR trotz eines Platzverweises gegen Gary O'Neil hielten die Londoner das Remis, Bobby Zamora gelang kurz vor Schluss der nicht mehr erwartete Siegtreffer.





Derby County - Queens Park Rangers 0:1 (0:0)

Nur Derby spielt

Weitere International Top News alle Sport Top News des Tages

22.12. 23:14 Fußball | International Last-Minute-Ausgleich rettet Napoli einen Punkt Der AC Florenz trennt sich am 18. Spieltag der Serie A 3:3 (0:1) mit dem SSC Neapel. Lorenzo Insigne (25.) und Dries Mertens (68.) brachten die Gäste zwei Mal in Führung, Federico...

22.12. 22:50 Fußball | International Roma dreht Partie gegen Chievo Am 18. Spieltag der Serie A gewann der AS Rom gegen Chievo Verona mit 2:1 (1:1). Jonathan de Guzman brachte die Gäste in Führung (37.), Stephan El Shaarawy (45.+1) und Edin Dzeko...

22.12. 22:15 Fußball | International Nigeria-Youngster Onyekuru träumt von Arsenal-Wechsel Linksaußen Henry Onyekuru vom belgischen Erstligisten KAS Eupen mischt derzeit kräftig die Liga auf. Wettbewerbsübergreifend hat der 19-Jährige in 22 Spielen bereits zehn Tore...

0:1 Zamora (89.)O'Neil (59./QPR)Was für ein irres Finish! Über fast die kompletten 90 Minuten bestimmte Derby County vor 87.347 Zuschauern das Playoff-Finale, brachte den Ball aber nicht ins Tor - es sollte sich rächen, denn mit ihrer zweiten echten Torchance sicherten sich die Rangers den Sieg und damit den Aufstieg in die Premier League. Nach einer Flanke von rechts brachte County-Kapitän Richard Keogh den Ball nicht weg und Bobby Zamora schoss trocken ins lange Eck ein (87.).Zuvor deutete alles auf einen Derby-Aufstieg hin, begünstigt auch von einem Platzverweis gegen QPR: Gary O'Neil holte Johnny Russell, der andernfalls durch gewesen wäre, von den Beinen, Schiedsrichter Lee Mason beriet sich kurz mit seinem Linienrichter und zeigte anschließend Rot (59.).Schon zuvor hatte Derby das Spiel im Griff, nach dem Platzverweis wurde die Überlegenheit noch deutlicher. In der ersten Halbzeit blieben die Rangers ohne Schuss aufs Tor, zudem musste Niko Kranjcar nach einer halben Stunde verletzt raus. Die einzige Chance im ersten Durchgang gehörte Derby: Der Freistoß von Jamie Ward aus halblinker Position rauschte an Freund und Feind vorbei, Torhüter Rob Green fischte den Ball aus dem langen Eck (41.).Auch im zweiten Durchgang schnürte Derby QPR über den Großteil der Zeit am eigenen Strafraum ein. Die erste Großchance nach der Pause hatten dennoch die Londoner, Charlie Austin setzte den Ball aus zwölf Metern aber freistehend Zentimeter neben den Pfosten (57.).Vor allem nach dem Platzverweis kamen die Rangers kaum aus der eigenen Hälfte raus. Derby auf der anderen Seite wirkte offensiv allerdings oft zu überhastet und der individuelle Aussetz von Kapitän Keogh sorgte letztlich für die aus Derby-Sicht bittere Entscheidung. "Das ist unfassbar, das war ein unglaublich wichtiges Spiel. Wir haben bis zum Ende gekämpft", strahlte Zamora anschließend.Autor: Adrian Bohrdt