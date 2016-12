Andy Schmid ist Spieler der Saison - Gudmundur Gudmundsson bester Trainer

Andy Schmid konnte sich gegen eine starke Konkurrenz durchsetzen

Schwacher Trost für den deutschen Vizemeister Rhein-Neckar Löwen: Spielmacher Andy Schmid wurde von den Trainern und Managern der Bundesliga zum "Spieler der Saison" gewählt. Der Schweizer Nationalspieler verwies mit 50 Punkten Welthandballer Domagoj Duvnjak vom HSV Hamburg (29) und Thomas Mogensen von der SG Flensburg-Handewitt (17) klar auf die Plätze zwei und drei.



Auch der Trainertitel und der für den besten Torwart ging an die Löwen. Gudmundur Gudmundsson entschied die Trainer-Wahl für sich. Der Isländer, der das Team 2013 zum Sieg im EHF-Cup geführt hatte, verlässt die Löwen und wird dänischer Nationalcoach. Löwen-Keeper Landin setzte sich mit 16 Stimmen vor Vorjahressieger Mattias Andersson (SG Flensburg-Handewitt/10) und Silvio Heinevetter vom DHB-Pokalsieger Füchse Berlin (5) durch.



Die Rhein-Neckar Löwen hatten am Samstag in einem dramatischen Saisonfinale den deutschen Meistertitel dem THW Kiel überlassen müssen, der eine um zwei Treffer bessere Tordifferenz aufwies.

Weitere Handball Top News alle Sport Top News des Tages

22.12. 12:00 Handball Drittligist werden 13 Punkte abgezogen Dem Handball-Drittligisten TuS Fürstenfeldbruck werden in der laufenden Saison 13 Punkte abgezogen. Der Klub aus der Südstaffel soll in acht Partien einen Nachwuchspieler ohne...