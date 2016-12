344 Kilometer: Rekordstau in Sao Paulo

Sao Paulo versinkt im Verkehrschaos

Im WM-Spielort São Paulo, Ort des Weltmeisterschafts-Eröffnungsspiels zwischen Brasilien und Kroatien am 12. Juni, droht der Verkehrs-Infarkt. Drei Wochen vor dem WM-Auftakt schlagen die Verantwortlichen Alarm.



Die Staus in der Millionenmetropole addierten sich am Freitagabend auf eine Gesamtlänge von 344 Kilometern. Damit sei der bisherige Rekordwert um 35 Kilometer übertroffen worden. Dies teilten die Verkehrsbehörden mit.





Der Streik der Busfahrer hatte die Situation zusätzlich verschärft. Zunächst waren die Beschäftigten in São Paulo in den Ausstand getreten, es folgten am Donnerstag und Freitag die Kollegen im Umland der Mega-Stadt. Die Fahrer verlangen eine zehnprozentige Lohnanhebung.In der kommenden Woche wollen auch die U-Bahnfahrer in São Paulo über einen möglichen Streik beraten.