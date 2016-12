1. FC Köln holt Kevin Vogt vom FC Augsburg für zwei Millionen Euro

Kevin Vogt spielt bald in der Domstadt

Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln hat Kevin Vogt vom Ligakonkurrenten FC Augsburg bis 30. Juni 2017 unter Vertrag genommen. Dies gab der Geißbock-Klub am Montag bekannt. Angeblich soll Vogt knapp zwei Millionen Euro Ablöse kosten.



"Kevin Vogt ist ein zielstrebiger, junger deutscher Spieler mit großem Entwicklungspotenzial, der seine Bundesliga-Qualität in Augsburg eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat", kommentierte Manager Jörg Schmadtke, "er passt fußballerisch und charakterlich außerordentlich gut zu unserer Mannschaft."



"Ich freue mich sehr, dass es mit dem Wechsel geklappt hat", äußerte Vogt, "ich habe große Lust, in den nächsten Jahren dazu beizutragen, dass sich der 1. FC Köln in der Bundesliga etabliert." Vogt hat seit der U18 alle Nachwuchs-Nationalmannschaften des DFB durchlaufen und wurde achtmal in der U21 eingesetzt.

Weitere Bundesliga Top News alle Sport Top News des Tages

22.12. 19:56 Fußball | Bundesliga Mladenovic wechselt von Köln nach Lüttich Der serbische Linksverteidiger Filip Mladenovic verlässt den 1. FC Köln nach einem Jahr und wechselt zum belgischen Traditionsklub Standard Lüttich. Die Belgier teilten am Donnerstag...

22.12. 16:05 Fußball | Bundesliga Thy kehrt nach Hamburg zurück Angreifer Lennart Thy kehrt auf Leihbasis für den Rest der Saison zum abstiegsbedrohten FC St. Pauli zurück. Die Hamburger und Bundesligist Werder Bremen bestätigten am Donnerstag...